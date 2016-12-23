Deutsche Bank согласился заплатить $7,2 млрд для урегулирования обвинений минюста США

Deutsche Bank объявил, что достиг договоренности с минюстом США о досудебном урегулировании претензий, касающихся нарушений при продаже ипотечных инструментов перед кризисом 2008 г. США требовали от банка $14 млрд, теперь стороны договорились на $7,2 млрд, сообщает Reuters. $3,1 млрд из этой суммы составит штраф, остальные $4,1 млрд пойдут на компенсации ущерба клиентам. Впрочем, банк предупредил, что нет гарантии, что стороны согласуют все окончательные документы.

Когда в сентябре стало известно о сумме претензий американского регулятора, которая в 2,3 раза превышала резервы банка на все судебные тяжбы, это вызвало обвал котировок Deutsche Bank на 8,6%, капитализация снизилась до 16,5 млрд евро ($18,4 млрд). Банк тогда заявил, что не согласен платить $14 млрд и «переговоры только начинаются».

США обвиняли Deutsche в нарушениях при продаже ипотечных облигаций subprime в 2005–2007 гг.: ипотечные кредиты, упакованные в такие бонды, имели высокие рейтинги и инвесторы покупали их как надежные инструменты, но в кризис 2008 г. по ним начались массовые дефолты.