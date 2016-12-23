Костин: ВТБ ведет переговоры по продаже своих украинских банков

Группа ВТБ продолжает искать покупателей на свои украинские активы, сообщил президент - председатель правления второго по активам российского банка Андрей Костин. На Украине работают два дочерних банка группы - банк ВТБ и «БМ банк».

«Планы группы не поменялись. Но сегодня не так легко продать банки. Пример с Приватбанком показывает, что банковский сектор (Украины) находится в очень тяжелом положении. Наши банки неплохие. Наша задача - уйти, не потеряв», - сказал он.

Костин заявил, что ВТБ готова продать украинские активы и по отдельности, и вместе. Он добавил, что в настоящее время есть несколько переговорных процессов. «Мы хотим получить стоимость капитала обратно - вот наша цель», - отметил глава ВТБ.

«Что такое закрыть банк? Надо расплатиться. Мы ни в коем случае не хотим уходить так, чтобы остались какие-то долги. Это наша репутация, мы отвечаем за свои "дочки". Закрыть - это значит перевести активы, пассивы тогда в банк ВТБ, обслуживать клиентов. Эта работа будет проводиться», - добавил Костин.