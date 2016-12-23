«Банк на Красных Воротах» отключен от платежной системы ЦБ – СМИ

Банк России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) «Банк на Красных Воротах», сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источник в банковских кругах и портал «Банки.ру» со ссылкой на источник на рынке.

В колл-центре банка «РИА Новости» сказали, что организация приостановила проведение всех клиентских операций, включая выдачу вкладов. Порталу «Банки.ру» там же заявили, что интернет-банк при этом работает. Официального комментария портал пока не получил.

«Банк на Красных Воротах» соблюдает все обязательные нормативы ЦБ, но их значения находятся на минимально допустимом уровне, сообщает «Прайм». За последние три месяца банк потерял 370 млн руб. клиентских средств. Убыток банка за 11 месяцев года достиг 314 млн руб. По данным БИР «Аналитик», «Банк на Красных Воротах» на 1 сентября занимал 280-е место в банковской системе страны с активами 6,9 млрд руб., собственные средства составляли 1 млрд руб., средства населения - 4 млрд руб.