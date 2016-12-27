Банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк приобрели 2,3% акций ВТБ

Банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк стали владельцами 2,3% акций ВТБ VTBR – 1,03%, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз ВТБ. В списке акционеров ВТБ по состоянию на 23 декабря банк «Санкт-Петербург» владеет 1,26%, Альфа-банк – 1,04%. Ранее они в списке акционеров не значились.

Основным акционером ВТБ является Росимущество, напоминает «Прайм». Доля ведомства в капитале ВТБ не изменилась по сравнению с прошлой отчетностью и составила 60,93%. Доля государственного нефтяного фонда Республики Азербайджан также не изменилась и составила 2,95%, Credit Suisse AG – 2,36%. Россельхозбанк снизил долю до 1,41% с 2,73%, банк «Россия» увеличил до 1,89% с 1,26% акций. Доля акционеров-миноритариев уменьшилась до 28,17% с 29,77% акций.