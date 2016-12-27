Платежная система Банка России будет 3 и 6 января работать в обычном режиме

Платежная система Банка России в интересах обслуживания банков и других клиентов 3 и 6 января будет работать в обычном режиме на всей территории России, говорится в пресс-релизе регулятора.

В эти дни клиенты платежной системы смогут проводить приходно-расходные кассовые операции во всех подразделениях ЦБ.

Также 4 и 5 января платежная система ЦБ будет функционировать в обычном режиме для осуществления операций по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. При этом кассовые операции в подразделениях Банка России в эти дни проводиться не будут, отмечается в пресс-релизе.