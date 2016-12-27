ВТБ за 11 месяцев увеличил чистую прибыль в 15 раз

За 11 месяцев 2016 г. группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО до 45,5 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет группы. В ноябре 2016 г. чистая прибыль ВТБ снизилась на 31,2% до 7,5 млрд руб. против 10,9 млрд руб. в ноябре 2015 г.

Чистые операционные доходы до создания резервов за 11 месяцев выросли на 23,9% до 451,7 млрд руб., в ноябре они выросли на 18,4% до 39,3 млрд руб.

Чистые процентные доходы ВТБ за 11 месяцев выросли на 48,3% до 378,1 млрд руб. В ноябре этот показатель вырос в годовом измерении на 24,4% до 33,7 млрд руб.

Чистая процентная маржа за 11 месяцев текущего года и ноябрь составила 3,7% против 2,8% за ноябрь и 2,5% за 11 месяцев 2015 г., сообщает «Интерфакс».

ВТБ за январь – ноябрь 2016 г. увеличил чистые комиссионные доходы на 2,9% до 70,5 млрд руб. Этот показатель в ноябре вырос на 4,2% и составил 7,4 млрд руб.

Совокупные расходы группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 11,2 млрд руб. в ноябре и 177,2 млрд руб. за 11 месяцев года, показав рост в 8,6 раза и на 13,2% соответственно.

Стоимость риска группы в январе – ноябре текущего года составила 1,8% (1,6% годом ранее), в ноябре – 1,2% (0,1% в ноябре 2015 г.).

ВТБ за 11 месяцев увеличил расходы на персонал и административные расходы на 6,5% до 209 млрд руб., в ноябре – на 4% до 18 млрд руб. Соотношение расходов и операционных доходов группы составило 45,8% в ноябре и 46,9% за 11 месяцев 2016 г. против 52,0% в ноябре и 53,6% за 11 месяцев 2015 г.

Активы ВТБ на 30 ноября 2016 г. достигли 12 трлн 980,4 млрд руб., сократившись с начала года на 4,8%. В ноябре показатель вырос на 3,2%.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов за январь – ноябрь текущего года сократился на 4% до 9 трлн 710,4 млрд руб. За ноябрь кредитный портфель вырос на 1,7%. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 1,9% в ноябре и сократились на 7,2% с начала 2016 г. – до 7 трлн 565,4 млрд руб. Кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,0% в ноябре и на 9,4% с начала 2016 г. – до 2 трлн 145 млрд руб.

Доля неработающих кредитов (non-performing loans, NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 ноября 2016 г. составила 6,8%, сократившись в ноябре на 10 базисных пунктов (б. п.) и увеличившись на 50 б. п. с начала 2016 г. Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 ноября 2016 г. находилось на уровне 104,6% (104,4% по состоянию на 31 октября 2016 г. и 105,8% по состоянию на 31 декабря 2015 г.).

Средства клиентов на конец года достигли 8 трлн 110,9 млрд руб., увеличившись с начала года на 11,6%. За ноябрь этот показатель снизился на 1,3%. Средства юридических лиц за 11 месяцев 2016 г. увеличились на 16,8%, в ноябре сократились на 3,3% и составили 5 трлн 120,9 млрд руб. Средства физических лиц выросли с начала года на 3,7%, в ноябре – на 2,2% и достигли 2 трлн 990 млрд руб.