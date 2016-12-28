Набиуллина: Рубль начал вести себя достойно

Рубль уже не так чувствителен к колебаниям нефтяных цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

«Что очень важно, рубль стал менее волатильным по отношению к цене на нефть: мы видим, как цены на нефть достаточно сильно меняются, а рубль более-менее стабилен. Это связано и с тем, что субъекты экономики привыкают к плавающему курсу, начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно», - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ ожидает стабильного курса рубля при любой макроэкономической ситуации. «Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс - амортизатор внешних шоков», - подчеркнула глава регулятора.

По оценке Набиуллиной, российская экономика в 2016 г. прошла адаптацию к внешним вызовам. «В следующем году рост будет происходить и за счет умеренного роста потребления, и за счет восстановления инвестиционной активности», - сказала она, подчеркнув, что темпы роста экономики в 2017 г. составят не более 1%.

В среду, 28 декабря, курс доллара к 16.00 мск опустился к уровню 60,5 руб., а курс евро находился на уровне 63 руб. - минимуме за полтора года.