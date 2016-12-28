Сбербанк раз в неделю фиксирует попытки вывести несколько миллионов рублей

В 2016 г. Сбербанк отразил 74 кибератаки на свои системы, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Как передает ТАСС, крупные атаки фиксируются раз в семь-десять дней. «Все атаки мы "отбираем" в первом контуре в автоматизированном режиме», - сказал Кузнецов.

Сбербанку удается предотвращать практически 100% попыток скимминга (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства), про эту технологию Кузнецов сказал, что она уже редко встречается.

Новых видов киберпреступлений Сбербанк не фиксирует. «продолжаем фиксировать особые риски для компаний, которые не занимаются кибербезопасностью. Попытки вывести несколько миллионов рублей мы фиксируем примерно раз в неделю», - сказал зампред правления банка. Он добавил, что в декабре банк не зафиксировал крупных потерь российских компаний. В том числе, снижение ущерба происходит в результате более слаженной работы правоохранительных структур с кредитными организациями, отметил он.