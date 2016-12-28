ЦБ не дал аккредитацию двум рейтинговым агентствам

Банк России не аккредитовал рейтинговое агентство «Рус-рейтинг» и Национальное рейтинговое агентство (НРА), говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истекает 13 января 2017 г. для российских юрлиц и 13 июля 2017 г. для иностранных.

Таким образом, аккредитацию ЦБ по-прежнему прошли только два рейтинговых агентства, работающих по национальной шкале, - АКРА и «Эксперт РА».