ЦБ предложил резервировать 100% «займов до зарплаты» при просрочке 90 дней

Банк России планирует ввести пониженное резервирование для микрофинансовых организаций (МФО) по займам для малых и средних предпринимателей (МСП), но повысить его по краткосрочным займам физлиц («займам до зарплаты»).

Изменения планируется внести в указание Банка России от 28 июня 2016 г. «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» (N4054-У) и в указание Банка России от 9 июня 2016 г. «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» (N4037-У). Проект нового указания размещен на сайте регулятора.

ЦБ также предлагает расширить количество групп для расчета резервов МФО. Сейчас в зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей задолженность делится на займы физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Теперь задолженность планируется разделять на пять групп: займы физлиц (не являющихся индивидуальными предпринимателями) на срок до 30 дней включительно и сумму до 30 000 руб. включительно; иная задолженность физлиц; задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства; задолженность иных индивидуальных предпринимателей; задолженность иных юридических лиц.

ЦБ указывает, что сегмент «займов до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) является высокорискованным. В связи с этим при просрочке по краткосрочному микрозайму свыше 90 дней предлагается формировать резерв в размере 100%. Подобный подход применяется и к реструктурированной задолженности физлиц по краткосрочным микрозаймам.

Банк России принимает предложения и замечания по новому проекту указания до 10 января 2017 г.