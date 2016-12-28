Суд приговорил обналичивших 122 млрд рублей к 8,5 года лишения свободы

Пресненский суд Москвы сегодня приговорил финансистов Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой за рубеж было выведено 122,3 млрд руб.

Кроме того, Магину и Рыбальченко назначены штрафы в сумме 1,5 млн руб. каждому. Извлеченный преступный доход составил 611,35 млн руб.

В ходе прений сторон гособвинитель просил признать всех фигурантов виновными в инкриминируемых им преступлениях, а Магина и Рыбальченко приговорить к 15 годам колонии строгого режима, остальных подсудимых - к срокам от шести лет в колонии общего режима до 14,5 г. в колонии строгого режима.

Также прокурор просила суд конфисковать в доход государства изъятые в ходе обысков по делу более 1 млрд руб. Гособвинитель отметила, что никто из подсудимых свою вину полностью не признал и не раскаялся.

В 2013 г. силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. На причастность к делу проверяли и Мастер-банк: внимание следователей привлек принадлежащий банку броневик, перевозивший обналиченные этой группой деньги. Банку, в совет директоров которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин, удавалось отбивать все атаки. Осенью 2010 г. Путин стал вице-президентом Мастер-банка, но в конце года покинул банк.

В ходе следствия суммы обналички и вина участников уточнялись. В итоге организатором схемы по выводу и обналичиванию следствие сочло Сергея Магина. Под его руководством группа банкиров переводила деньги от клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала или направляла на счета в банки Прибалтики или Кипра. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, и брали комиссию за услуги.