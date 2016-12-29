Brent торгуется на уровне $56,89 за баррель

К 9.43 мск четверга февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $56,89 за баррель. За среду контракт подорожал до $56,22 за баррель, напоминает «Интерфакс». Февральские фьючерсы на WTI на торгах в Нью-Йорке к 9.43 мск стоили $53,76 за баррель. За торговый день в среду контракт подорожал на 0,3% до $54,06 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 000 баррелей.

Министерство энергетики обнародует свои данные по запасам в четверг, аналитики ожидают их снижения за прошлую неделю на 1,5 млн баррелей.

С января ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут выполнять условия соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков консалтинговой компании Pira Energy, такие меры приведут к значительному сокращению мировых запасов к III кварталу 2017 г. Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.