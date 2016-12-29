«ВТБ Страхование» прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО

«ВТБ Страхование» прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО на территории России, но продолжит активно развивать добровольные виды страхования, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

ЦБ приказом 28 декабря ограничил страховую деятельность компании «ВТБ Страхование», связанную с ОСАГО, в связи с неисполнением предписания регулятора. Для устранения нарушений установлен срок два месяца со дня вступления в силу приказа.

«ООО СК "ВТБ Страхование" получило уведомление от Банка России об ограничении лицензии на ОСАГО и принимает данное решение регулятора. "ВТБ Страхование" последовательно уходит с рынка ОСАГО в течение последних двух лет, считая его убыточным. Таким образом, "ВТБ Страхование" прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО на всей территории РФ. Обязательства по действующим договорам ОСАГО компания выполнит перед своими клиентами в полном объеме, обеспечивая высокий клиентский сервис», - сказали в пресс-службе ВТБ.

«ВТБ Страхование» входит в ТОП-10 крупнейших отечественных страховщиков. По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 г. «ВТБ Страхование» является абсолютным лидером по страхованию от несчастных случаев и болезней, а также страхованию финансовых рисков.