ВЭБ докапитализировал Связь-банк на 16 млрд рублей

Внешэкономбанк (ВЭБ) приобрел дополнительные акции Связь-банка (входит в группу ВЭБ) на 16 млрд руб., сообщается на сайте ВЭБа. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом Внешэкономбанка в сентябре 2016 г.

«По итогам размещения дополнительного выпуска акций Связь-банка доля ВЭБа в уставном капитале дочернего банка составила 99,77%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций Связь-банка 26 декабря 2016 г. Размер уставного капитала Связь-банка по итогам докапитализации составил 45 млрд руб.

ВЭБ ведет переговоры с широким кругом потенциальных покупателей о продаже дочерних Связь-банка и банка «Глобэкс», говорил ранее в августе первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, добавив, что банки будут поэтапно докапитализированы.

Глава госкорпорации Сергей Горьков 19 декабря сообщал, что ВЭБ в конце 2016 г. определит два-три финальных инвестора на покупку дочерних банков - «Глобэкса» и Связь-банка, окончательный список финалистов планируется утвердить в I квартале 2017 г.