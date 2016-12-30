ЦБ отключил «Булгар банк» от своей платежной системы – «Прайм»

ЦБ России отключил «Булгар банк» от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщил «Прайму» источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Головной офис «Булгар банка» хотя и переехал в Ярославскую область, но два филиала и пять дополнительных офисов у него расположены в Татарстане, охваченном банковским кризисом. Клиенты кредитной организации в соцсетях жалуются, что Булгар банк приостановил основные операции, в том числе выдачу вкладов.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк.

Проблемы Татфондбанка отразились на всем банковском секторе Татарстана. С Татфондбанком связаны банки «Советский», «Тимер банк», Татагропромбанк и Радиотехбанк.