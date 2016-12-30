Вредоносные сайты в финансовой сфере будут блокироваться на основании информации от ЦБ

Интернет-ресурсы с вредоносным содержанием, относящимся к сфере финансовых рынков и национальной платежной системе, будут блокироваться на основании информации, полученной от Банка России. Такие действия предусматриваются соглашением между ЦБ и Координационным центром национального домена сети интернет - администратором национальных доменов верхнего уровня «.рф» и «.ru», сообщил сегодня ЦБ России.

«Банк России получил статус компетентной организации, имеющей право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом, а также фишинговые сайты, и предоставлять эти данные Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен для блокировки таких сайтов», - отмечается в пресс-релизе.

ЦБ также призвал граждан сообщать регулятору о недобросовестных сайтах в финансовой сфере, находящихся в российском доменном пространстве.