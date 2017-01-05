Gartner купит консалтинговую группу CEB за $2,6 млрд

Исследовательская компания Gartner Inc., специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий, достигла соглашения о приобретении консалтинговой группу CEB Inc. за $2,6 млрд, сообщается в пресс-релизе Gartner.

С учетом долга CEB сумма сделки составит $3,3 млрд, она будет оплачена денежными средствами и акциями Gartner. Gartner оценила акции CEB в $77,25 за бумагу, что предполагает премию в размере 31% к средней цене бумаг за последние 30 сессий. Слияние одобрили советы директоров обеих компаний.

Ожидается, что в результате приобретения CEB скорректированная прибыль Gartner в расчете на акцию вырастет более чем на 10% начиная с 2018 г. Совокупная скорректированная EBITDA обеих компаний за 12 месяцев по 30 сентября 2016 г. составила $693 млн при выручке в $3,3 млрд. В двух фирмах работают свыше 13 000 сотрудников, они представлены более чем в 100 странах мира.