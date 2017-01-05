Курс биткойна упал более чем на 10%

Курс криптовалюты биткойн, который в первые дни 2017 г. превысил психологически важную отметку в $1000 впервые за 4 года, рухнул в четверг, показав максимальное падение за два года, сообщает MarketWatch.

Согласно данным CoinDesk, к 19.00 мск в четверг курс биткойна составлял $988,64, что на 12,5% ниже уровня среды. В течение сессии падение курса криптовалюты достигало 21%.

В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд. Эксперты связывают рост биткойна в 2016 году с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может «добыть» биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.