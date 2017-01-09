Morgan Stanley и UBS могут увеличить доли в банковском секторе Китая

Morgan Stanley и UBS намерены увеличить доли в инвестиционно-банковских совместных предприятиях в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Morgan Stanley планирует увеличить долю с 33,3 до 49%, UBS – с 24,99 до 49%. Morgan Stanley, как ожидается, увеличит долю в ближайшие пару месяцев после того, как получит одобрение регулирующих органов, в то время как UBS надеется завершить свой план в течение года.