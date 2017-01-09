Сбербанк заявил о сбоях в работе уличных банкоматов из-за морозов

Сбербанк зафиксировал сбои в работе банкоматов, установленных на улице, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Мы фиксируем незначительные сбои, связанные с низкими температурами. Эта проблема затронула не более 0,1% устройств от сети устройств самообслуживания», - уточнили в пресс-службе.

По информации банка, количество устройств самообслуживания Сбербанка составляет около 86 000. В последние несколько дней температура воздуха в Москве составляла минус 23-25 градусов, в Подмосковье - до 28 градусов мороза. Нередко уличные банкоматы из-за погодных условий работают с перебоями, например могут не выдавать купюры.