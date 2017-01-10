Гонконг остался крупнейшим рынком IPO в мире в 2016 году

Гонконгская фондовая биржа по итогам 2016 г. удержала мировое первенство по объему первичных размещений второй год подряд.

Как говорится в сообщении оператора биржи HkEx, в 2016 г. 126 компаний провели на ней IPO на общую сумму 194,8 млрд гонконгских долларов ($25,1 млрд).

При этом число сделок сократилось на 8,7%, а сумма привлеченных денежных средств уменьшилась на 26% и была минимальной за восемь лет.

На втором месте по стоимости IPO в 2016 г. была Шанхайская фондовая биржа ($16 млрд), на третьем – Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE, $11,87 млрд), пишет South China Morning Post.