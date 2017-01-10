ЦБ оставил официальный курс доллара ниже 60 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на 11 января на уровне 59,9533 руб., что на 6 коп. выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 43 коп. до 63,5445 руб.

Накануне ЦБ впервые за полтора года опустил официальный курс доллара ниже 60 руб. Этому способствовала цена нефти Brent, остававшаяся на уровне выше $55 за баррель. К утру вторника мартовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $54,96 за баррель, после 14.00 мск вернувшись на уровень выше $55.

Министр финансов Антон Силуанов неоднократно говорил, что российские производители не заинтересованы в сильном рубле и снижение курса доллара ниже 60 руб. угрожает их конкурентоспособности.