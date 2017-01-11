Заморозка добычи подтолкнет цену на Brеnt к $60-65 в среднесрочной перспективе – Донской

Решение ОПЕК по замораживанию добычи нефти и подтолкнет нефть марки Brent к цене $60-65 в среднесрочной перспективе, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 млн барр./сут. Заморозка добычи подтолкнет нефть марки Вrеnt выше $50 за баррель, и в среднесрочной перспективе - в 2017-2018 гг. - можно ожидать $60-65 за баррель», - сказал Донской.

«Сокращение объемов добычи среди участников российского рынка в первом полугодии 2017 г. прогнозируется в 2,7%», - добавил он.

Страны, входящие в ОПЕК, и 11 стран, не входящих в картель, 10 декабря договорились ограничить добычу нефти. Еще 30 ноября ОПЕК впервые за восемь лет договорилась сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 г. 11 не входящих в картель стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан – в течение полугода снизят добычу примерно на 560 000 баррелей в сутки. Соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 г. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн баррелей в сутки. ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн баррелей в сутки – это 62% мировой добычи.