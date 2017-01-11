Рекомендации по акциям: инвестбанки переоценили бумаги технологических и девелоперских компаний

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по акциям «Яндекса» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость $23,3 не изменилась.

Credit Suisse возобновил анализ компаний медиасектора:

- акций «Яндекса» с прогнозной стоимостью $26 и рекомендацией «покупать»;

- GDR Mail.ru Group с прогнозной стоимостью $15 и рекомендацией «продавать».

Citi понизил рекомендацию по ADR МТС с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $8,4 до $9,5.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка со 173 руб. до 215 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $43 до $39, рекомендация «держать» не изменилась.

JPMorgan провел переоценку девелоперских компаний:

- повысил рекомендацию по GDR Etalon Group с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $2 до $3,5;

- повысил прогнозную стоимость GDR LSR Group с $2,85 до $3,6, рекомендация «держать» не изменилась.

Deutsche Bank провел переоценку нефтегазовых компаний:

- понизил рекомендацию по акциям «Газпром нефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость 220 руб. не изменилась;

- понизил рекомендацию по акциям «Роснефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость 420 руб. не изменилась.