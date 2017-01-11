Мексиканский песо обновил рекордный минимум на фоне выступления Трампа

Мексиканский песо в среду обновил рекордный минимум в паре с долларом США на фоне пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Bloomberg, за $1 впервые дают 22,0346 песо.

В 2016 г. мексиканская валюта показывала худшую динамику среди наиболее торгуемых валют мира, подешевев на 20% в паре с долларом.

Банк Мексики в первые дни января проводил интервенции на валютном рынке для защиты национальной валюты от ослабления. На прошлой неделе регулятор потратил на эти цели более $1,8 млрд.