Доллар дешевеет из-за отсутствия деталей об экономических планах Трампа

Доллар ослаб в четверг, вновь приблизившись к месячному минимуму против безопасной иены, после того как избранный президент США Дональд Трамп в ходе вчерашней пресс-конференции не прояснил детали обещанных им увеличения бюджетных расходов и понижения налогов.

Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, не раскрыл планы по поддержке экономики, вместо этого обрушившись с яростной критикой на СМИ, опубликовавшие документы, согласно которым Россия якобы имеет на него компромат, а также на спецслужбы США, допустившие утечку информации.

Доллар снизился в среду до 114,245 иены, что стало максимальным спадом с 9 декабря. К 8.54 мск валюта США подешевела к иене на 0,8% до 114,45 иены.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников просел на 0,36% до 101,41.

Евро набрал 0,2% к доллару до $1,0608 после падения до минимума 14 лет в $1,0340 на прошлой неделе.

Между тем к иене евро ослаб на 0,6% до 121,41 иены.

В среду прошла первая после выборов пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа. Он не исключил возможность причастности разведслужб к возможному опубликованию якобы изложения засекреченной версии доклада о влиянии России на результат выборов. Но Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние и он никак с ней не связан, заявил Трамп.