Бывшие менеджеры ВЭБа пожаловались Медведеву на незаконные увольнения – «Коммерсантъ»

50 сотрудников, работавших в ВЭБе до смены его руководства в феврале 2016 г., в декабре пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву на незаконные увольнения и невыплату вознаграждений за 2015 г., пишет «Коммерсантъ». В распоряжении редакции есть их письмо с жалобами на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики» новым председателем ВЭБа Сергеем Горьковым. В госкорпорации настаивают на законности всех действий.

Бывший зампред Сбербанка, ранее работавший в структурах ЮКОСа, Сергей Горьков возглавил ВЭБ 26 февраля 2016 г. Авторы письма премьеру утверждают, что в госкорпорации «под предлогом экономической целесообразности происходят массовые сокращения», но при этом «сотнями набираются новые сотрудники – преимущественно из региональных и территориальных отделений Сбербанка и бывших сотрудников компании ЮКОС». Они также утверждают, что сотрудников вынуждают увольняться по соглашению сторон при «беспрецедентном психологическом давлении». Несмотря на выявленные со стороны Мещанской межрайонной прокуратуры нарушения трудового законодательства и внеплановую проверку Государственной инспекцией по труду, «нарушения и дискриминация сотрудников и бывших сотрудников старой команды продолжаются», говорится в письме. Его авторы жалуются на массовые незаконные увольнения, невыплату зарплаты и премий и просят премьера как главу наблюдательного совета ВЭБа провести «полномасштабную проверку».

Руководство ВЭБа знает о письме и считает, что кадровая политика в организации соответствует закону, сообщили газете в пресс-службе госкорпорации. «Новая стратегия и бизнес-модель ВЭБа требуют оптимизации его структуры, – заявил сам Горьков. – Некоторые сотрудники уволились в 2016 г. из-за несогласия с новой политикой, новыми правилами и возросшими требованиями к работе: это люди, которые не справились с нагрузкой либо ушли на пенсию». «Коммерсантъ» напоминает, что в компании действительно прошла официальная «оптимизация штатной численности», которая коснулась половины сотрудников старой команды.

Утверждения о невыплате бонусов в ВЭБе отвергли. Премия за 2015 г. была выплачена в конце 2016 г. сотрудникам госкорпорации, состоящим в штате на дату издания приказа о премировании, в соответствии с принятыми с 2010 г. правилами. Горьков добавил, что в конце 2016 г. было решено выплатить премии всем, кто отработал весь 2015 год, но уволился в следующем.

Медведев письмо получил и поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, который входит в набсовет ВЭБа, разобраться. Представители премьера и первого вице-премьера на запрос издания не ответили.