Крупные вкладчики Татфондбанка могут капитализировать депозиты в случае санации – Минниханов

Правительство Татарстана ведет переговоры с крупными вкладчиками Татфондбанка, чтобы они капитализировали свои депозиты в кредитной организации в случае принятия решения о ее санации. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах Гайдаровского форума.

«Есть компании, которые депозиты там [в Татфондбанке] держат, мы ведем с ними переговоры, в случае если появится санатор, чтобы они капитализировали свои депозиты», – отметил Минниханов, подчеркнув при этом, что решение о санации пока не принято.

«Все будет зависеть о того, какое решение примет ЦБ», – уточнил он.