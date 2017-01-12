Рекомендации по акциям: инвестбанки повысили прогнозы по бумагам «Новатэка», Московской биржи, «Газпром нефти»

UBS понизил рекомендацию по GDR «Новатэка» с «покупать» до «держать», но повысил прогнозную стоимость со $120 до $130.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость акций Московской биржи со 125 руб. до 130 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с 225 руб. до 237 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Citi повысил рекомендацию по акциям Evraz с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость 2,08 британского фунта не изменилась.