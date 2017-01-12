Джордж Сорос потерял почти $1 млрд из-за поствыборного ралли на фондовом рынке – WSJ

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос потерял почти $1 млрд, нарастив «медвежьи» позиции на рынке сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Утром 9 ноября, на следующий день после выборов, рынки падали: ранее многие аналитики предсказывали фондовому рынку США 10%-ное снижение в случае победы Трампа. Однако к середине дня акции стали быстро расти: поскольку под контролем республиканцев оказались не только Белый дом, но и обе палаты конгресса, инвесторы сочли, что обещанное ими и Трампом снижение налогов для компаний и домохозяйств, а также увеличение расходов на инфраструктуру ускорят экономический рост.

Ближе к концу года Сорос закрыл короткие позиции, избежав дальнейших убытков, рассказали источники WSJ. Индекс Dow Jones после выборов вырос на 9,3%.