Рекомендации по акциям: Citi пересмотрел взгляды на нефтегазовый сектор

Citi провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- понизил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $3,58 до $3,28, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с $4,12 до $4,44, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $62,3 до $63,1, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $125,3 до $155,5, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $7,8 до $8,96, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с $0,55 до $0,57, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с $8,1 до $8,96, рекомендация «покупать» не изменилась.