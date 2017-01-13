Полиция обнаружила хищение руководством одного из банков 1 млрд рублей

Полицейские выявили хищение около 1 млрд руб. из одного из коммерческих банков перед его ликвидацией, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники МВД выявили противоправную деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в марте 2016 г. , говорится в сообщении.

Топ-менеджеры путем выдачи технических кредитов на подставных лиц и заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения средства в размере около 1 млрд руб.

«По имеющейся информации, злоумышленники, заявляя клиентам о присвоении им особого статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Однако данные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали. Кроме того, в целях максимально долгого сокрытия фактов хищения клиентам периодически передавались наличные денежные средства якобы в качестве процентов по вкладам», - отметили в МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, задержаны бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.