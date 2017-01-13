Силуанов: резервный фонд может сохраниться при цене на нефть в $50 за баррель

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, вероятность сохранения резервного фонда в 2017 г. существует, но это будет возможно только при ценах на нефть на уровне $50 за баррель.

«В этом году предусматривается в бюджете использование средств фондов – резервного фонда и фонда национального благосостояния – в объеме 1,8 трлн руб. Сможем ли мы сохранить резервный фонд, если цены на нефть останутся на уровне $50 за баррель? Сможем, потому что объем допдоходов может составить около 1 трлн руб.», – сказал Силуанов.

По его словам, объем резервного фонда на 1 января составлял около 970 млрд руб. Еще примерно 900 млрд руб. планируется взять из ФНБ.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что рост цен на нефть в начале 2017 г. дает возможность серьезно сократить использование средств резервного фонда и сохранить его по итогам года.