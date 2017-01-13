ЦБ: Fitch, Moody's и S&P подали документы на регистрацию филиалов в России

Все международные рейтинговые агентства «большой тройки» подали в Банк России документы на регистрацию в России своих филиалов, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос, получал ли ЦБ документы от рейтинговых агентств «большой тройки» на регистрацию филиалов. «По-моему, да. Я точно не помню, но у меня в подкорке, что все (три агентства подали документы)», - добавил он, отвечая на вопрос, все ли три агентства подали документы.