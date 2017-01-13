Берлускони подал в суд на Европейский центробанк

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подал иск в Европейский суд в отношении Европейского центрального банка (ЕЦБ), передает Reuters. В распоряжении агентства оказались соответствующие документы суда. Иск был подан миллиардером еще 23 декабря.

В судебных документах не говорится о конкретных требованиях Берлускони к ЕЦБ. В свою очередь пресс-служба регулятора отказался комментировать данную информацию.

Как пишет Reuters, в октябре Центробанк обязал подконтрольную миллиардеру компанию Fininvest продать 20% акций банка Mediolanum. На данный момент в собственности Fininvest около 30% акций банка. Если Fininvest подчинится требованию регулятора, то доля компании сократится до 9,9%.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Берлускони планирует оспорить решение ЕЦБ в суде.