Минфин обсуждает отмену требования о репатриации рублей, полученных за границей

В Министерстве финансов предлагают отменить требование о репатриации российской валюты, полученной за пределами страны, сообщил замминистра Алексей Моисеев. «Вопрос, который мы сейчас обсуждаем, но который пока не получил поддержки руководства, это тот законопроект, который связан с отменой требования о репатриации средств, полученных в рамках внешней торговли в национальной валюте», - цитирует его агентство «Москва». По мнению чиновника, отмена такого требования будет способствовать развитию возможностей оборота рубля.

«Если кто-то что-то продал за рубли и получил рубли в другой стране, то такие рубли можно будет, в рамках этой идеи, не репатриировать. Это будет, с нашей точки зрения, развивать возможности оборота рубля», - объяснил он.