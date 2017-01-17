Рекомендации по акциям: «Сбербанк CIB» оптимистично смотрит на ритейлеров

«Сбербанк CIB» провел переоценку российских ритейлеров:

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $35 до $40, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $45 до $47, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $8 до $9, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR O’Key Group с $1,8 до $2, рекомендация «продавать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Дикси» с $5 до $5,5, рекомендация «держать» не изменилась.

Deutsche Bank провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость - с 420 руб. до 430 руб.;

- повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с 3250 руб. до 3350 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с 28 руб. до 29,5 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Газпромбанк повысил рекомендацию по акциям Сбербанка с «держать» до «покупать», сохранив прогнозную стоимость 198,3 руб.

HSBC повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка со 177 руб. до 217 руб., сохранив рекомендацию «покупать».

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по GDR Etalon Group с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость $4 не изменилась.