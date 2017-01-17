Deutsche Bank может оставить без годовых бонусов до 90% сотрудников – NY Post

Deutsche Bank может оставить без бонусов за 2016 г. до 90% сотрудников и трейдеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на New York Post и ее неназванные источники, информированные о внутренних переговорах в банке. Ожидается, что годовые бонусы получат только наиболее высокопоставленные менеджеры, причем выплаты им могут быть растянуты на ближайшие пять лет. Впрочем, планы компании по бонусной политике продолжают обсуждаться и могут еще измениться в последующие недели, добавляет газета. В частности, также обсуждается возможность заменить выплаты вознаграждений наличными на выплату акциями банка.

Альтернативы выплатам бонусов наличными банк ищет одновременно со способами увеличить финансовую подушку и укрепить доверие инвесторов.

В декабре 2016 г. Deutsche Bank заключил с минюстом США мировое соглашение по иску о манипуляциях на рынке ценных бумаг. Банк согласился заплатить $3,1 млрд штрафа и возместить американским клиентам убытки на общую сумму в $4,1 млрд.