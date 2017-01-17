Инвестбанки за 2016 год заработали в России в 1,5 раза больше, чем в 2015 году

Комиссии за инвестиционно-банковские услуги в России в 2016 г. составили $347,7 млн, что на 51% превышает результат 2015 г. и является максимумом за три года, свидетельствуют оценки компаний Thomson Reuters и Freeman Consulting.

При этом «ВТБ капитал» сохранил ведущие позиции в России по комиссиям за инвестиционно-банковские услуги – за полный 2016 год банк заработал $82,8 млн (23,8% доли рынка). Банк China Development Bank стал вторым, заработав $55,2 млн с долей в 15,9%. «Сбербанк CIB» занял третье место с $36,6 млн и долей в 10,4%.

В 2016 г. объявленные объемы сделок по слиянию и поглощению с участием российских активов достигли $39,2 млрд. Это на 77% превышает показатели за 2015 г. и является лучшим результатом за три года. Крупнейшей объявленной сделкой по слиянию и поглощению с участием российских активов стало приобретение «Роснефтью» компании Essar Oil за $12,9 млрд.

«Наибольшая активность в 2016 г. наблюдалась в топливно-энергетическом секторе: здесь было заключено 160 сделок на общую сумму $30,7 млрд, что составило 78% от всех российских целевых сделок по слиянию и поглощению», – отмечают авторы исследования.