Дыра в банке «Пересвет» выросла до 45,819 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «Пересвет» вырос на 30,5% до 45,819 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Единого федерального реестра о фактах деятельности юридических лиц. Это данные на 1 января, дата расчета капитала - 12 января 2017 г. На 1 декабря 2016 г. отрицательный капитал банка оценивался в 35,1 млрд руб.

Временная администрация в «Пересвет», 49,7% акций которого принадлежало Русской православной церкви, введена в октябре 2016 г., одновременно был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В банке держали средства вип-вкладчики: «Пересвет» привлек от физлиц 22,5 млрд руб. депозитов, но страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывалось чуть более 6 млрд. В январе зарегистрирован иск супруги бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи к «Пересвету» на 47,6 млн руб., сообщил «Интерфакс». «Случайных» клиентов в банке практически не было, говорил бывший сотрудник.

«Русгидро» держала средства в банке, говорил гендиректор Николай Шульгинов, но сумму не называл, часть денег компания успела забрать. Член правления «Интер РАО» Евгений Мирошниченко подтверждал наличие средств компании в банке. Бонды «Пересвета» держали Татфондбанк и «Открытие» – банк вложил в них 4,2 млрд руб. и признал убыток в 2,6 млрд.