ВЭБ может передать Росимуществу часть «плохих» активов в 2017 году

Руководство госкорпорации ВЭБ утвердило несколько вариантов работы с «плохими» активами, среди которых - передача их Росимуществу. Как передает ТАСС, это в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сказал руководитель ВЭБа Сергей Горьков.

Он напомнил, что в декабре 2016 г. ВЭБ передал Росимуществу бывший офис Олимпийского комитета в Сочи. «Мы не исключаем, что будет еще несколько [передач "плохих активов"] в этом году», - добавил он.