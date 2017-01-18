ВТБ рассчитывает получить от ЕЦБ единую лицензию на европейские активы

ВТБ рассчитывает в 2017 г. получить от Европейского центробанка единую лицензию на объединенные европейские активы, передает «Интерфакс». Как объяснил журналистам президент-предправления ВТБ Андрей Костин, банк «фактически получил» 18 января «близкое к одобрению» решение от европейского регулятора. Лицензию ВТБ рассчитывает получить уже в нынешнем году.

На данный момент европейские «дочки» ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с «ВТБ банк» (Австрия).

Ранее сообщалось, что банк ВТБ рассматривает вопрос о переносе штаб-квартиры инвестиционного бизнеса из Лондона во Франкфурт в связи с выходом Великобритании из ЕС.