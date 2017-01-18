Костин: ВТБ готов в 2017 году выплатить промежуточные дивиденды

ВТБ в случае необходимости готов в 2017 г. выплатить промежуточные дивиденды, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Международного экономического форума в Давосе.

«Минфин уже сделал заявление, зависит от того, нужно или не нужно будет. Это не от нас зависит. Мы в принципиальном плане согласовали этот вопрос, когда Минфин просил, исходя из простой логики. Поэтому, если Минфин попросит, то у нас есть обязательства, соглашения, договоренности, что надо платить, но это от них зависит», - сказал он.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что ВТБ выплатил промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 г. в размере 17,9 млрд руб.

Президент России в июле 2016 г. подписал закон, позволяющий госбанкам выплачивать промежуточные дивиденды на привилегированные акции, выпущенные в рамках мер поддержки банковской системы. Закон касается трех госбанков - ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка.