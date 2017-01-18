АСВ требует признать банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Внешпромбанка, с требованием признать банкротом одного из бывших совладельцев этой кредитной организации Георгия Беджамова, сообщили в среду «РИА Новости» в суде.

Заявление поступило в арбитраж 17 января, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

Беджамов, брат другой экс-совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, в настоящее время объявлен в международный розыск. По версии следствия, бывшие собственники и руководители Внешпромбанка совершили хищение денежных средств банка в размере около 1 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Арбитражный суд Москвы в марте 2016 г. признал Внешпромбанк, входивший в топ-40 в России, банкротом. По данным отчетности Внешпромбанка на 1 января 2016 г., активы банка составляли 236,55 млрд руб., а обязательства — 221,12 млрд руб. Однако введенная в банке временная администрация установила, что на 21 января 2016 г. активы в действительности составляли всего 40,43 млрд руб. при величине обязательств 250,55 млрд руб.