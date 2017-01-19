Рекомендации по акциям: JPMorgan нравятся бумаги финансовых компаний

JPMorgan провел переоценку компаний финансового сектора:

- повысил рекомендацию по GDR ВТБ с «продавать» до «держать», а прогнозную стоимость – с $1,75 до $2,63;

- повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка со 195 руб. до 223 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Тинькофф банка» с $12 до $14,1, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций Московской биржи со 138 руб. до 155 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

HSBC понизил рекомендацию по акциям «Татнефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость 424 руб. не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил рекомендацию по GDR Mail.ru Group с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $18,7 до $22.

UBS повысил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $8,7 до $10,3, рекомендация «держать» не изменилась.