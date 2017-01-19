ФАС: перевод бюджетников на карту «Мир» ограничит конкуренцию

Федеральная антимонопольная служба предупреждала Банк России, что перевод бюджетников на платежную карту «Мир» ограничит конкуренцию, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС. Это было на стадии изучения соответствующего законопроекта. В ЦБ ФАС направила свое заключение о том, что «его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт «Мир», процитировали в пресс-службе замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилию Беляеву.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что крупные банки попросят председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты «Мир». Источники, близкие к банкам, говорят, что законодательная норма в такой формулировке «противоречит антимонопольному законодательству» и «разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру». В Альфа-банке, банке «Открытие» и Промсвязьбанке «Коммерсанту» заявили, что технически эти требования выполнимы и о письмах в ЦБ пока речи не идет.