Банк «Санкт-Петербург» в 2016 году заработал 2,3 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам 2016 г. составила 2,3 млрд руб., она осталась на уровне 2015 г., свидетельствуют предварительные итоги деятельности банка (рассчитаны по внутренней методике банка на основе РСБУ). Выручка банка выросла на 16,5% по сравнению с результатом 2015 г. и составила 32 млрд руб., в том числе чистый процентный доход вырос на 30,5% до 21,4 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 17,6% до 4,6 млрд руб., операции на финансовых рынках принесли 3,7 млрд руб.

Кредитный портфель банка на 1 января 2017 г. сократился на 1,7% до 348,3 млрд руб. Кредиты корпоративным клиентам за год снизились на 2,3% до 292,4 млрд руб., кредиты физлицам выросли на 1,3% до 55,9 млрд руб. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю на 1 января составил 3,3%.

Активы банка по итогам года составили составили 564,8 млрд руб. (+ 3% по сравнению с 1 января 2016 г.).

Результаты банка за год можно назвать умеренно негативными, что подтверждается динамикой рынка, где акции банка сегодня теряют более 1,5%, считает аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. По его словам, несмотря на улучшение ситуации в банковском секторе, в частности, за счет снижения стоимости фондирования, банку не удалось улучшить свои результаты по сравнению с 2015 г., как это сделали часть игроков и, в том числе, Сбербанк. При этом отсутствие роста чистой прибыли в прошедшем году может быть связано с консервативностью стратегии банка, которая помогла ему пережить 2015 г. и по его итогу показать положительный результат, считает Зварич. Банк второй год подряд показывает существенные результаты по работе на финансовых рынках, что поддерживает общие показатели, отметил аналитик.

«Из предварительных данных по РСБУ и отчетности за 9 месяцев можно сделать вывод, что банк "Санкт-Петербург" в 2016 г. показал прибыль, сравнимую с результатом за 2015 г., и его доходность на капитал была чуть лучше средней по рынку», - комментирует директор группы финансовых организаций Fitch Ratings Антон Лопатин. По его словам, результат был обеспечен за счет восстановившейся процентной маржи (около 4% в 2016 г., чуть выше 3% в 2015 г. ) и умеренными резервами по кредитам, расходы на создание которых составили около 3% от суммы кредитов (в 2015 г. - на уровне 4%), по обоим показателям банк был близок к средним по системе. «Среди крупных банков значительную прибыль в 2016 г. показывает только Сбербанк, остальные же либо убыточны, либо слегка прибыльны (возвратность на капитал до 5%)», - добавил аналитик.