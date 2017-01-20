Минфин ждет скорейшего решения суда по формату рассмотрения иска к Украине о долге на $3 млрд

Высокий суд Лондона в четверг завершил первые слушания по иску России к Украине о долге по евробондам на $3 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы российского Минфина. «Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», - говорится в сообщении министерства финансов.

Суд занимался ходатайством Москвы об ускоренном рассмотрении иска. Решение по этому ходатайству пока не вынесено.

«Вчера в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, по которым эмитент находится в дефолте уже более года, - цитирует "Интерфакс". В этот день суд исключительно рассматривал ходатайство о рассмотрении иска в ускоренном порядке. "Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта Суду может потребоваться от одного до трех месяцев", - говорится в материалах Минфина.

Судья Уильям Блэр, под председательством которого прошло трехдневное заседание, назвал прозвучавшие в суде объяснения "чрезвычайно полезными", цитировал накануне ТАСС. Он предупредил, что на их рассмотрение потребуется время. Представители как истца, так и ответчика в разговоре с ТАСС высказали предположение, что на это «могут потребоваться месяцы». Но и на этом судебное разбирательство, судя по всему, не завершится, так как у каждой стороны будет возможность подать апелляцию на вердикт суда. Учитывая долгую процедуру, на это может уйти несколько лет.

В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 г. ввело мораторий на выплату долга России, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. Москва настаивает, что долг является суверенным, Киев настаивает на обратном. 17 декабря 2015 г. Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

20 декабря 2015 г. Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 г. Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.