Финансовый директор Московской биржи Фетисов покидает компанию

Финансовый директор Московской биржи Евгений Фетисов покидает компанию, сообщила биржа в пятницу вечером.

Он завершает работу на бирже в конце I квартала 2017 г. в связи с переходом в другую организацию.

Сам Фетисов в беседе с агентством «Интерфакс» отказался комментировать переход в новую компанию.

О назначении нового финансового директора Московская биржа сообщит до конца марта.

«Евгений Фетисов пришел на Московскую биржу четыре года назад и реализовал ряд важнейших задач: выстроил работу финансовой службы в публичной компании, организовал работу службы по связям с инвесторами, провел консолидацию и оптимизацию корпоративной структуры группы», - говорится в сообщении биржи.

До прихода на Московскую биржу в начале 2013 г. Фетисов работал в должности управляющего директора компании Da Vinci Capital.