Финансовый директор Московской биржи Фетисов покидает компанию
Финансовый директор Московской биржи Евгений Фетисов покидает компанию, сообщила биржа в пятницу вечером.
Он завершает работу на бирже в конце I квартала 2017 г. в связи с переходом в другую организацию.
Сам Фетисов в беседе с агентством «Интерфакс» отказался комментировать переход в новую компанию.
О назначении нового финансового директора Московская биржа сообщит до конца марта.
«Евгений Фетисов пришел на Московскую биржу четыре года назад и реализовал ряд важнейших задач: выстроил работу финансовой службы в публичной компании, организовал работу службы по связям с инвесторами, провел консолидацию и оптимизацию корпоративной структуры группы», - говорится в сообщении биржи.
До прихода на Московскую биржу в начале 2013 г. Фетисов работал в должности управляющего директора компании Da Vinci Capital.