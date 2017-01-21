Минфин снова предложил сократить объемы расчетов наличными

Пора подумать о сокращении объемов расчетов наличными деньгами, заявил министр финансов Антон Силуанов. Как передает «Интерфакс», он сказал это на съезде «Единой России» в Москве. «Это правильно, это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной», - объяснил он и добавил, что «широкомасштабная атака» на расчеты наличными пошла во многих странах, в том числе в Индии.

Для начала руководитель Минфина предложил установить определенную планку для расчетов наличными при покупке дорогих товаров, выше такого уровня расчеты следует разрешить только в безналичной форме, передает ТАСС. Один из участников съезда на это предложил установить эту планку на уровне не ниже 500 000 руб. «Ну, да, - согласился Силуанов. - В любом случае любая (покупка) квартиры или автомобиля - эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах это просто, наверное, прошлый век. Поэтому, конечно, нам нужно вводить постепенно эти механизмы. Они уже работают и в Западной Европе, и в других странах. Но делать это нужно очень аккуратно и так, чтобы не создавать неудобства нашим гражданам».

Министр напомнил, что этот вопрос рассматривался и раньше, тогда обнаружились и противники, и сторонники этого ограничения и возникла «бурная дискуссия». Сейчас, по его мнению, ограничения нужно вводить постепенно, особенно в регионах, где нет условий для безналичных расчетов.

Законопроект об ограничении расчетов наличными Минфин подготовил в 2013 г., но его тогда не согласовали в правительстве, напоминает «Интерфакс». В марте 2014 г. замруководителя Минфина Алексей Моисеев сообщил, что все разногласия по законопроекту устранить так и не удалось. В частности, споры вызвали вопрос предоставления гарантий доступной цены безналичных расчетов и вопрос об обеспечении контроля за исполнением новых требований. Минфин предлагал возложить эту обязанность на ФНС. В одной из последних версий законопроекта предлагалось ограничить на первом этапе сумму оплаты наличными 600 000 руб., а в дальнейшем снизить ее до 300 000 руб. Также министерство предлагало ограничить расчеты наличными при всех сделках, а не только тех, которые можно проверить, как это предлагал ЦБ.